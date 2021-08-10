В Ізраїлі рекордний приріст хворих на коронавірус — понад 6 тисяч осіб

В Ізраїлі зафіксований рекордний приріст хворих на коронавірус — за понеділок, 9 серпня, виявили 6 275 хворих. Це найвищий показник в Ізраїлі з початку березня.

Про це пише The Times of Israel.

Станом на ранок вівторка госпіталізовано 648 осіб з COVID-19, з них 394 знаходяться у важкому стані, у тому числі 64 знаходяться на штучній вентиляції легенів.

У Міністерстві охорони здоровʼя заявили про тривогу. «Ми знаходимося в критичній точці для нашого життя і для економіки», — заявив представник відомства Салман Зарка.

Зарка закликав населення вакцинуватися, а тих, хто старше 60 років, отримати третю бустерну дозу, заявивши, що це кращий спосіб уникнути можливої ізоляції у майбутньому.