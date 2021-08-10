TikTok став найпопулярнішим застосунком у світі за підсумками 2020 року

Найпопулярнішим у світі застосунком за підсумками 2020 року назвали соцмережу TikTok. Ще рік тому цей додаток був на четвертому місці за кількістю завантажень.
Аналітики Nikkei кажуть, що цьому сприяла пандемія коронавірусу, пише ВВС.
TikTok випереджає за кількістю завантажень Facebook, Instagram, WhatsApp та будь-яку іншу соціальну платформу. Раніше лідером був Facebook, що не дивує, оскільки це найпопулярніша соціальна мережа має аудиторію понад мільярд користувачів.
Істотний поштовх до зростання популярності TikTok дала пандемія COVID-19. Вона сприяла реєстрації великої кількості нових користувачів, зокрема публічних людей.
На результат аналітики міг повпливати указ Дональда Трампа про заборону TikTok у США, але після обрання президентом демократа Джо Байдена усі ініціативи з цього питання були скасовані.
Сьогодні багато сервісів впроваджують формат відео, схожий на TikTok. Наприклад, Instagram Reels та YouTube Shorts.
Додаток TikTok є соцмережею для перегляду коротких відеороликів. Його створила китайська компанія ByteDance, яка запустила міжнародну версію TikTok у 2017 році. Цю соцмережу часто ще називають соцмережею для підлітків через невеликий середній вік її аудиторії.
- У серпні 2020 року Трамп підписав укази про боротьбу з TikTok і месенджером WeChat. Протягом 45 днів американські компанії повинні були припинити співпрацю з власниками додатків, але у вересні укази заблокували суди. Основні положення указів не набрали чинності.
- Трамп свої укази пояснював боротьбою з китайським шпигунством. Він стверджував, що додатки повʼязані із владою КНР і з їхньою допомогою спецслужби стежать за американцями.