TikTok стал самым популярным приложением в мире по итогам 2020 года

Самым популярным в мире приложением по итогам 2020 года назвали соцсеть TikTok. Еще год назад это приложение было на четвертом месте по количеству загрузок.

Аналитики Nikkei говорят, что этому способствовала пандемия коронавируса, пишет ВВС.

TikTok опережает по количеству загрузок Facebook, Instagram, WhatsApp и любую другую социальную платформу. Ранее лидером был Facebook, что не удивительно, поскольку это самая популярная социальная сеть с аудиторией более миллиарда пользователей.

Существенный толчок к росту популярности TikTok дала пандемия COVID-19. Она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

На результат аналитики мог повлиять указ Дональда Трампа о запрете TikTok в США, но после избрания президентом демократа Джо Байдена все инициативы по этому вопросу были отменены.