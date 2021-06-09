Байден отменил указы Трампа об ограничениях для соцсетей TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа о запрете соцсетей TikTok и WeChat, которые принадлежат китайским компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отменил указы Трампа от 20 августа 2020 года, которые запрещали гражданам США заключать соглашения с владельцами TikTok и WeChat компаниями ByteDance и Tencent, включая запрет на покупку у них рекламы. Также президент отменил январский приказ Трампа, нацеленный на восемь других программных приложений для коммуникаций и финансовых технологий.

Байден подписал новый документ, который обязывает Министерство торговли США проверять иностранные мобильные приложения, которые связаны с «потенциальными противниками США» и несут угрозу национальной безопасности.