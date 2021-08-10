У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, очолюваний нобелівською лауреаткою Алексієвич. В організації назвали рішення «політичним замовленням»

Верховний суд Білорусі ліквідував Білоруський ПЕН-центр, яким керувала нобелівська лауреатка, письменниця Світлана Алексієвич.
Як повідомляється у Telegram-каналі центру, відповідне рішення ухвалили за позовом білоруської влади.
«За результатами другого судового засідання щодо організації Білоруський ПЕН-центр був ліквідований», — йдеться у повідомленні.
У ПЕН-центрі — міжнародному об’єднанні літераторів, яке бореться за свободу слова та права людини, — назвали рішення «політичним замовленням на «зачистку» громадського сектору».
«Ми чуємо від державних ЗМІ прямо сформульовані погрози «пустити під ніж» тих, хто проти; відкрито сформульована позиція «іноді не відповідає закону»; і без судового розгляду та розслідування 185 неурядових організацій були звинувачені в деструктивності їхньої структури, «яка становить потенційну загрозу національній безпеці», — заявили в організації.
Окрім цього, у ПЕН-центрі наголосили, що позивачі та судді є виконавцями наказу про «зачистку».
«Наша, так би мовити, «провина» полягає в нашій незгоді з репресіями, з насильством, у захисті свободи слова та ідеалів гуманізму. І якщо це наша провина — нам не соромно. Ми пишаємося своєю роботою, своїми друзями, партнерами, волонтерами», — додали в організації.
Раніше зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори Алексієвич. Білоруським ПЕН-центром письменниця керувала з 2019 року. Сам центр був створений у 1989 році і прийнятий до міжнародного ПЕН-клубу.
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