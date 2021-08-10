В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, возглавляемый нобелевским лауреатом Алексиевич. В организации назвали решение «политическим заказом»

В ПЕН-центре — международном объединении литераторов, которое борется за свободу слова и права человека — назвали решение «политическим заказом на «зачистку» общественного сектора».

«Мы слышим от государственных СМИ прямо сформулированные угрозы «пустить под нож» тех, кто против; открыто сформулированная позиция «иногда не соответствует закону»; и без судебного разбирательства и расследования 185 неправительственных организаций были обвинены в деструктивности их структуры, «которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности», — заявили в организации.

Кроме этого, в ПЕН-центре отметили, что истцы и судьи являются исполнителями приказа о «зачистке».

«Наша, так сказать, «вина» заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, в защите свободы слова и идеалов гуманизма. И если это наша вина — нам не стыдно. Мы гордимся своей работой, своими друзьями, партнерами, волонтерами», — добавили в организации.

Ранее из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич. Беларусским ПЕН-центром писательница руководила с 2019 года. Сам центр был создан в 1989 году и принят в международный ПЕН-клуб.