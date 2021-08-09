В Беларуси убрали из школьной программы нобелевского лауреата Алексиевич. Она критиковала Лукашенко

Из школьной программы в Беларуси убрали произведения нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая критиковала самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом пишет Zerkalo.io.

Ранее произведения Алексиевич были рекомендованы для учащихся 11 классов, но теперь, как рассказывают учителя, их убрали. Они входили в программу по русской литературе.

Также несколько отредактировали и творчество советских диссидентов. Из школьной программы исключили произведение Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Его перенесли в раздел дополнительной литературы. Также из перечня обязательных убрали произведения писателя Владимира Набокова.