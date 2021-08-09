Україна попередила Білорусь про «відповідні наслідки» за підтримку агресії Росії

Міністерство закордонних справ України у річницю невизнаних президентських виборів у Білорусі застерегло Мінськ від підтримки протиправної політики Росії та попередило про міжнародно-правові наслідки.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба МЗС.

«Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки», — наголосили в міністерстві.

Також у зовнішньополітичному відомстві запевнили, що Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі, а заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України назвали «вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство».