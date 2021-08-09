Украина предупредила Беларусь о «соответствующих последствиях» за поддержку агрессии России

Министерство иностранных дел Украины в годовщину непризнанных президентских выборов в Беларуси предостерегло Минск от поддержки противоправной политики России и предупредило о международно-правовых последствиях.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД.

«Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия», — отметили в министерстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины назвали «выдумками, вводящими в заблуждение беларусское общество».