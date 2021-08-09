Лукашенко підтвердив, що бойовики «ЛНР» приїжджали для допиту Протасевича

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бойовики «ЛНР» допитували ексголовного редактора опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича про його можливу участь у війні на Донбасі.
Про це повідомляє TUT.by.
«Вони ж приїхали сюди, його допитали. Я сказав: так, нехай приїжджають, якщо є питання, нехай задають, але в Білорусі. Приїхали, допитали, пояснював все. Вони залишилися задоволеними цією розмовою», — сказав він.
Видання також зазначає, що раніше в МЗС Білорусі заявили про відсутність інформації про приїзд бойовиків «ЛНР». Інформацію про допит також спростовували адвокати Протасевича.
Виступаючи на пресконференції Лукашенко також заявив, що «не радий тому, що Протасевич опинився в Білорусі». «Чому? Тому що Польща і Литва його «замовили», — заявив він, не пояснивши однак, що має на увазі.
- 26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.
- 16 червня в «ЛНР» заявили, що допитали Протасевича у «справі про причетність» до «Азову». Згодом російські ЗМІ повідомили, що «прокуратура ДНР» теж перевіряє причетність Протасевича до «Азову».