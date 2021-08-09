Лукашенко подтвердил, что боевики «ЛНР» приезжали для допроса Протасевича

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевики «ЛНР» допрашивали экс-главного редактора оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича о его возможном участии в войне на Донбассе.
Об этом сообщает TUT.by.
«Они ж приехали сюда, его допросили. Я сказал: да, пусть приезжают, если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси. Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором», — сказал он.
Издание также отмечает, что ранее в МИД Беларуси заявили об отсутствии информации о приезде боевиков «ЛНР». Информацию про допрос также опровергали адвокаты Протасевича.
Выступая на пресс-конференции Лукашенко также заявил, что «не рад тому, что Протасевич оказался в Беларуси». «Почему? Потому что Польша и Литва его «заказали», — заявил он, не пояснив однако, что имеет в виду.
- 26 мая Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов». На это сразу отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.
- 16 июня в «ЛНР» заявили, что допросили Протасевича по «делу о причастности» к «Азову». Позже российские СМИ сообщили, что «прокуратура ДНР» тоже проверяет причастность Протасевича к «Азову».