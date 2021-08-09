Лукашенко подтвердил, что боевики «ЛНР» приезжали для допроса Протасевича

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевики «ЛНР» допрашивали экс-главного редактора оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича о его возможном участии в войне на Донбассе.

Об этом сообщает TUT.by.

«Они ж приехали сюда, его допросили. Я сказал: да, пусть приезжают, если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси. Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором», — сказал он.

Издание также отмечает, что ранее в МИД Беларуси заявили об отсутствии информации о приезде боевиков «ЛНР». Информацию про допрос также опровергали адвокаты Протасевича.

Выступая на пресс-конференции Лукашенко также заявил, что «не рад тому, что Протасевич оказался в Беларуси». «Почему? Потому что Польша и Литва его «заказали», — заявил он, не пояснив однако, что имеет в виду.