На Вінничину прибули американські військові для спільних навчань з ЗСУ

У Вінницьку область прибули американські військовослужбовці для спільних навчань зі Збройними силами України.
Про це повідомляє пресслужб Міністерства оборони.
Американських колег приймають авіатори 456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди. Військовослужбовці 352-го крила сил спеціальних операцій прибули до України на двох військово-транспортних літаках МС-130.
У Командуванні Повітряних Сил ЗС України зазначають, що основною метою заходу є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами країн-партнерів. Так, під час навчань, що триватимуть близько місяця, військові двох держав обмінюватимуться досвідом у тактичній евакуації, наданні першої медичної допомоги під час бойових дій, а також десантуванні особового складу та вантажів. У планах є проведення і спільних тренувальних польотів задля поліпшення взаємодії між екіпажами MC-130 і Ан-26 у повітрі.
- У Грузії з 26 липня до 6 серпня відбулися міжнародні військові навчання Agile Spirit, в яких взяли участь бійці Збройних сил України.
- Перед цим у Львівській області відбулися міжнародні військові навчання «Три мечі». Вони вперше проходили в Україні. У навчаннях брали участь 1 200 військових із України, Польщі, Литви та США. Українці, поляки та литовці входять до спільної бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.