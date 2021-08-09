На Вінничину прибули американські військові для спільних навчань з ЗСУ

У Вінницьку область прибули американські військовослужбовці для спільних навчань зі Збройними силами України.

Про це повідомляє пресслужб Міністерства оборони.

Американських колег приймають авіатори 456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди. Військовослужбовці 352-го крила сил спеціальних операцій прибули до України на двох військово-транспортних літаках МС-130.

У Командуванні Повітряних Сил ЗС України зазначають, що основною метою заходу є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами країн-партнерів. Так, під час навчань, що триватимуть близько місяця, військові двох держав обмінюватимуться досвідом у тактичній евакуації, наданні першої медичної допомоги під час бойових дій, а також десантуванні особового складу та вантажів. У планах є проведення і спільних тренувальних польотів задля поліпшення взаємодії між екіпажами MC-130 і Ан-26 у повітрі.