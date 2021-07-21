У Грузії проведуть військові навчання за участю України та США

У Грузії з 26 липня до 6 серпня проведуть міжнародні військові навчання Agile Spirit, в яких візьмуть участь бійці Збройних сил України.

Про це пише пресслужба армії США у Європі та Африці.

У навчаннях візьмуть участь близько 2 500 військових із 15 країн: Грузії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини, України, Великої Британії, США, Канади, Італії та Азербайджану.

Серед них будуть приблизно 1,6 тисячі військових Грузії, 700 американців та 250 військових з інших країн. Навчання триватимуть у п’яти місцях: полігон «Вазіані»; військовий аеропорт «Вазіані»; тренувальний майданчик «Орфоло»; авіабаза «Сенакі» та тренувальний майданчик «Сорта/Екі».

Для проведення навчань до Грузії вже перекинули броньовані «Хаммери» та іншу техніку. Це вже десяті навчання Agile Spirit на території Грузії.