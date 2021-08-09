В Винницкую область прибыли американские военные для совместных учений с ВСУ

В Винницкую область прибыли американские военнослужащие для совместных учений с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Американских коллег принимают авиаторы 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды. Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130.

В командовании Воздушных Сил ВС Украины отмечают, что основной целью учений является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров. Во время учений, которые продлятся около месяца, военные двух стран будут обмениваться опытом в тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов. В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе.