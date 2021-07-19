В Украине начались международные военные учения «Три меча»

Во Львовской области начались международные военные учения «Три меча». Они впервые проходят в Украине.

Об этом пишет «Радио Свобода».

В учениях примут участие 1 200 военных из Украины, Польши, Литвы и США. Украинцы, поляки и литовцы входят в совместную бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского.

Во время учений будут отработаны стрельбы из стрелкового оружия, а также полеты на вертолетах. Также будет применяться и бронетехника. В целом будут задействованы около 200 единиц военной техники.

Территорию Яворивского полигона, на котором идут учения, охраняет Военная служба правопорядка ВСУ.