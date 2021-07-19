В Украине начались международные военные учения «Три меча»

Во Львовской области начались международные военные учения «Три меча». Они впервые проходят в Украине.
Об этом пишет «Радио Свобода».
В учениях примут участие 1 200 военных из Украины, Польши, Литвы и США. Украинцы, поляки и литовцы входят в совместную бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского.
Во время учений будут отработаны стрельбы из стрелкового оружия, а также полеты на вертолетах. Также будет применяться и бронетехника. В целом будут задействованы около 200 единиц военной техники.
Территорию Яворивского полигона, на котором идут учения, охраняет Военная служба правопорядка ВСУ.
- С 12 июля в Николаевской области начались новые международные военные учения «Казацкая булава». В них примут участие около 2 тысяч военных и более 300 единиц техники из Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции.