На юге Украины начались новые международные военные учения «Казацкая булава»

В Николаевской области начинаются новые международные военные учения «Казацкая булава». Они продлятся с 12 по 24 июля.

Об этом в своем Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Учения будут проходить на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений на полигоне «Широкий лан». В них примут участие около 2 тысяч военных и более 300 единиц техники из Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции.

«Эти учения является важным шагом на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины и Объединенного Королевства Великобритании, а также США, Канады, королевства Швеции и других членов НАТО», — отметил начальник управления подготовки оперативного командования «Восток» полковник Владимир Кокорев.