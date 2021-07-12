На юге Украины начались новые международные военные учения «Казацкая булава»

В Николаевской области начинаются новые международные военные учения «Казацкая булава». Они продлятся с 12 по 24 июля.
Об этом в своем Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Учения будут проходить на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений на полигоне «Широкий лан». В них примут участие около 2 тысяч военных и более 300 единиц техники из Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции.
«Эти учения является важным шагом на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины и Объединенного Королевства Великобритании, а также США, Канады, королевства Швеции и других членов НАТО», — отметил начальник управления подготовки оперативного командования «Восток» полковник Владимир Кокорев.
- 10 июля завершились многонациональные военные учения Sea Breeze. Во время учений подразделения ВМС Украины прошли оценку по стандартам НАТО. В частности, оценку прошли патрульные катера «Славянск» и «Старобельск», а также десантно-штурмовая рота морской пехоты.