На півдні України почалися нові міжнародні військові навчання «Козацька булава»

У Миколаївській області розпочинаються нові міжнародні військові навчання «Козацька булава». Вони триватимуть з 12 до 24 липня.

Про це у своєму Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Навчання відбуватимуться на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів та полігоні «Широкий лан». У них візьмуть участь близько 2 тисяч військових та понад 300 одиниць техніки з України, США, Великої Британії, Канади та Швеції.

«Ці навчання є важливим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави, адже вони посилять оперативні можливості наших військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних Сил України та Об’єднаного Королівства Великої Британії, а також США, Канади, королівства Швеції та інших членів НАТО», — зазначив начальник управління підготовки оперативного командування «Схід» полковник Володимир Кокорєв.