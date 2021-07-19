В Україні розпочалися міжнародні військові навчання «Три мечі»

У Львівській області розпочалися міжнародні військові навчання «Три мечі». Вони вперше відбуваються в Україні.

Про це пише «Радіо Свобода».

У навчаннях візьмуть участь 1 200 військових із України, Польщі, Литви та США. Українці, поляки та литовці входять до спільної бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Під час навчань будуть відпрацьовані стрільби зі стрілецької зброї, а також польоти на гелікоптерах. Також застосовуватиметься і бронетехніка. Загалом там візьмуть участь близько 200 одиниць військової техніки.

Територію Яворівського полігону, на якому тривають навчання, охороняє Військова служба правопорядку ЗСУ.