Лісові пожежі у Греції гасять силами 22 країн

Лісові пожежі у Греції охопили настільки велику територію, що уже 22 країни надали своїх рятувальників, авіацію та фінансову підтримку, аби локалізувати та ліквідувати вогонь.

Про це повідомив грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

«Від імені грецького народу я хотів би висловити нашу сердечну вдячність усім країнам, які надіслали допомогу та ресурси для боротьби з лісовими пожежами. Ми вдячні вам за підтримку Греції в ці важкі часи», — наголосив Міцотакіс.

Так, допомогу Греції надали 11 країн-членів ЄС, а саме Кіпр, Франція, Хорватія, Швеція, Румунія, Іспанія, Чехія, Німеччина, Польща, Словаччина, Австрія. Також допомагають США, Україна, Ізраїль, Швейцарія, Єгипет, Велика Британія, Кувейт, Катар, Молдова, ОАЕ та Сербія.