Лісові пожежі у Греції: українські пожежники врятували від вогню два селища

Українські пожежники, які прибули у Грецію для допомоги в гасінні лісових пожеж, врятували від вогню два селища.
Про це пише ДСНС у своєму Facebook.
«Упродовж 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії Спатарі у Греції ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту 2,250 м, глибиною до 200 м, врятовано 2 населені пункти — селища Спатарі та Метохи (27 житлових будинків, одна культова споруда, 33 господарчі будівлі, одне зерносховище, один притулок для собак, 54 вулики й отара овець)», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що роботи з ліквідації пожеж тривають.
- У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапили кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Україна відправила до Греції загін вогнеборців з усім необхідним спорядженням для гасіння лісових пожеж.
- Окрім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та Туреччині.