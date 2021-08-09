Лесные пожары в Греции тушат силами 22 стран

Лесные пожары в Греции охватили настолько большую территорию, что уже 22 страны предоставили своих спасателей, авиацию и финансовую поддержку, чтобы локализовать и ликвидировать огонь.

Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

«От имени греческого народа я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность всем странам, которые прислали помощь и ресурсы для борьбы с лесными пожарами. Мы благодарны вам за поддержку Греции в эти трудные времена», — отметил Мицотакис.

Так, помощь Греции оказали 11 стран-членов ЕС: Кипр, Франция, Хорватия, Швеция, Румыния, Испания, Чехия, Германия, Польша, Словакия, Австрия. Также помогают США, Украина, Израиль, Швейцария, Египет, Великобритания, Кувейт Катар, Молдова, ОАЭ и Сербия.