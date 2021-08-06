Украина отправила в Грецию отряд пожарных для тушения лесных пожаров

Украина отправила помощь Греции для тушения лесных пожаров. Туда отправился отряд спасателей со всем необходимым снаряжением.
Об этом пишет пресс-служба МВД.
«На выполнение задания главы государства Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта «Киев», — говорится в сообщении.
Всего в сводном отряде находятся спасатели из девяти областей Украины и Киева. Как отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин, все они имеют опыт в тушении различных лесных пожаров.
- В Греции лесные пожары бушуют от минувшего вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попало несколько десятков человек, которые надышались дыма.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и Турции.