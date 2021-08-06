Украина отправила в Грецию отряд пожарных для тушения лесных пожаров

Украина отправила помощь Греции для тушения лесных пожаров. Туда отправился отряд спасателей со всем необходимым снаряжением.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

«На выполнение задания главы государства Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта «Киев», — говорится в сообщении.

Всего в сводном отряде находятся спасатели из девяти областей Украины и Киева. Как отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин, все они имеют опыт в тушении различных лесных пожаров.