Міністр Кулеба назвав три блоки питань, які обговорюватимуть Зеленський та Байден у Білому домі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому обговорюватимуть три блоки питань.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Перше — це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час усе змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання», — підкреслив міністр.
Другий блок питань стосуватиметься безпеки. За словами Кулеби, Україна має кілька конкретних ідей та буде їх обговорювати, але поки він назвати їх не може. Кулеба обіцяє, що розмова з цього питання буде «предметною».
Третій блок стосуватиметься економічної співпраці. Міністр зазначив, що Україна зацікавлена в американських інвестиціях.
«Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами», — пояснив він.
- Білий дім призначив зустріч Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня до 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
- Після оголошення дати візиту в Офісі президента назвали теми обговорення з Байденом. Серед них — питання «Північного потоку — 2».