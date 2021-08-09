Министр Кулеба назвал три блока вопросов, которые будут обсуждать Зеленский и Байден в Белом доме

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом будут обсуждать три блока вопросов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Первое — это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно, за это время все изменилось, и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача», — подчеркнул министр.

Второй блок вопросов будет касаться безопасности. По словам Кулебы, Украина имеет несколько конкретных идей и будет их обсуждать, но пока он назвать их не может. Кулеба обещает, что разговор по этому вопросу будет «предметным».

Третий блок будет касаться экономического сотрудничества. Министр отметил, что Украина заинтересована в американских инвестициях.

«Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями», — пояснил он.