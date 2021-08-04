Глава МИД Кулеба и руководитель ОП Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского

Там представители Украины встретятся с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского. Украинский президент прилетит в США 30 августа .

А вот Владимир Зеленский уже планирует обсудить с американским президентом предметные проблемы.

«Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства. Важно, что президент поедет в Соединенные Штаты в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита «Крымской платформы», на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в частности, высокая делегация из США», — добавил Кулеба.

Сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена.