Україна відкрила всі КПВВ на Донбасі. Бойовики пропускають лише на двох

Україна відкрила на Донбасі усі пункти пропуску, але бойовики продовжують блокувати їхню роботу і пропускати людей лише на двох.

Про це пише пресцентр ООС.

«Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України», — зазначили там.

Українські військові зазначили, що бойовики пропускають лише на КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська».

У Новотроїцькому КПВВ працює двічі на тиждень — у понеділок та п’ятницю. Натомість у Станиці Луганській пропуск здійснюється щодня.