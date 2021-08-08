Україна відкрила всі КПВВ на Донбасі. Бойовики пропускають лише на двох

Україна відкрила на Донбасі усі пункти пропуску, але бойовики продовжують блокувати їхню роботу і пропускати людей лише на двох.
Про це пише пресцентр ООС.
«Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України», — зазначили там.
Українські військові зазначили, що бойовики пропускають лише на КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська».
У Новотроїцькому КПВВ працює двічі на тиждень — у понеділок та п’ятницю. Натомість у Станиці Луганській пропуск здійснюється щодня.
- Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово скасовує штрафи за порушення правила вʼїзду-виїзду з окупованої території України. Документ передбачає, що під час дії карантину або блокування роботи контрольних пунктів вʼїзду-виїзду українців не штрафуватимуть, якщо вони порушили правила через обставини гуманітарного характеру.