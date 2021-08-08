Украина открыла все КПВВ на Донбассе. Боевики пропускают только на двух

Украина открыла на Донбассе все пункты пропуска, но боевики продолжают блокировать их работу и пропускать людей только на двоих.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«Контрольные пункты работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины», — отметили там.

Украинские военные отметили, что боевики пропускают только на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская».

В Новотроицком КПВВ работает два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Зато в Станице Луганской пункт пропуска осуществляется ежедневно.