В Україні зафіксували понад 600 нових випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби зафіксували 619 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зокрема, 45 випадків виявили серед дітей та 11 — серед медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 10 людей, одужали 235 жителів країни.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Херсонській (101), Дніпропетровській (72), Києві (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 259 151 людина, від ускладнень хвороби померли 53 095 людей. Побороти недугу вдалося 2 190 921 жителю країни.