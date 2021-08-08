В Україні зафіксували понад 600 нових випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби зафіксували 619 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Зокрема, 45 випадків виявили серед дітей та 11 — серед медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 10 людей, одужали 235 жителів країни.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Херсонській (101), Дніпропетровській (72), Києві (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 259 151 людина, від ускладнень хвороби померли 53 095 людей. Побороти недугу вдалося 2 190 921 жителю країни.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Наразі в Україні підтвердили 147 випадків зараження штамом «Дельта».
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.