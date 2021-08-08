В Украине зафиксировали более 600 новых случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 619 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, 45 случаев выявили среди детей и 11 — среди медработников. От осложнений болезни умерли 10 человек, выздоровели 235 жителей страны.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
За все время пандемии в Украине заболел 2 259 151 человек, от осложнений болезни умерли 53 095 человек. Побороть недуг удалось 2 190 921 жителю страны.
- Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Сейчас в Украине подтвердили почти 150 случаев заражения штаммом «Дельта».
- Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.