У Греції через лісові пожежі загинула людина. На чоловіка впала опора лінії електропередач

Як зазначається, 38-річний житель передмістя на околиці грецької столиці отримав травму голови, коли на нього впав пілон.

Про це з посиланням на лікарню KAT повідомляє Reuters .

У Греції неподалік Афін через падіння опори лінії електропередач, що її спричинили лісові пожежі, загинув чоловік.

Наразі щонайменше дев’ять осіб постраждали від лісових пожеж, проте жертв стихії ще не було.

У грецьких містах Вотонас і Марафон на північ від Афін лісові пожежі вийшли з-під контролю, через це місцевих жителів довелося евакуювати. Численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.