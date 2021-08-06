В Греции из-за лесных пожаров погиб человек. На мужчину упала опора линии электропередач

Как отмечается, 38-летний житель пригорода на окраине греческой столицы получил травму головы, когда на него упал пилон.

Об этом со ссылкой на больницу KAT сообщает Reuters .

В Греции неподалеку от Афин из-за падения опоры линии электропередач, причиной чему стали лесные пожары, погиб человек.

Сейчас по меньшей мере девять человек пострадали от лесных пожаров, однако жертв стихии еще не было.

В греческих городах Вотонас и Марафон к северу от Афин лесные пожары вышли из-под контроля, поэтому местных жителей пришлось эвакуировать. Многочисленные пожары вспыхнули на лесистом острове Эвия, который является вторым по величине в стране.