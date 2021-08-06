Фігурантка справи Шеремета заявила про стеження і попередила, що не думає про самогубство

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь заявила, що за нею стежать.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Крайнім часом у країні відбувається ряд подій, одна з них — повішений голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов. Паралельно відбуваються певні події зі мною: помічаю (знову) на собі «очі», спрацьовує сигналізація у будинку, причому на другому поверсі й у різних кімнатах», — розповіла дівчина.

За словами Дугарь, вона також помічає «чужих» людей біля будинку.

Окрім цього, дівчині надсилають повідомлення, як за нею стежать невідомі.