Фигурантка дела Шеремета заявила о слежке и предупредила, что не думает о самоубийстве

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь заявила, что за ней следят.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Крайнее время в стране происходит ряд событий, одно из них — повешенный глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов. Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (опять) на себе «глаза», срабатывает сигнализация в доме, причем на втором этаже и в разных комнатах», — рассказала девушка.

По словам Дугарь, она также замечает «чужих» людей возле дома.

Кроме этого, девушке присылают видеосообщения, как за ней следят неизвестные.