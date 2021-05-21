Убийство Шеремета: Яна Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

Военная медсестра Яна Дугарь, которую следствие считает пособником в убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что переписывается с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в Facebook.
«Мне поступают немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что у меня с ним прямая переписка! Это действительно так! В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла!», — отметила Дугарь.
Она объяснила, что ей важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит с ней и двумя другими подозреваемыми: врачом Юлией Кузьменко и военным Андреем Антоненко. Отдельно она попросила отнестись с пониманием к приватности их переписки.
Президент Зеленский заявил, что общается с ней во время пресс-конференции 20 мая и показал журналисту переписку с ней.
Также президент отметил, что глава МВД Арсен Аваков не может остаться на своей должности, если суд присяжных оправдает этих трех подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.
«Доказательств стопроцентных еще нет, виноваты они или нет», — заявил Зеленский и не исключил того, что к убийству Павла Шеремета причастны работники СБУ.
- 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция закончила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.