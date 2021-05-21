Убийство Шеремета: Яна Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

Военная медсестра Яна Дугарь, которую следствие считает пособником в убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что переписывается с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в Facebook.

«Мне поступают немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что у меня с ним прямая переписка! Это действительно так! В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла!», — отметила Дугарь.

Она объяснила, что ей важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит с ней и двумя другими подозреваемыми: врачом Юлией Кузьменко и военным Андреем Антоненко. Отдельно она попросила отнестись с пониманием к приватности их переписки.

Президент Зеленский заявил, что общается с ней во время пресс-конференции 20 мая и показал журналисту переписку с ней.

Также президент отметил, что глава МВД Арсен Аваков не может остаться на своей должности, если суд присяжных оправдает этих трех подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.

«Доказательств стопроцентных еще нет, виноваты они или нет», — заявил Зеленский и не исключил того, что к убийству Павла Шеремета причастны работники СБУ.