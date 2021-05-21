Вбивство Шеремета: Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським

Військова медсестра Яна Дугарь, яку слідство вважає пособником у вбивстві журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що листується із президентом Володимиром Зеленським. Про це вона повідомила у Facebook.
«Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!», — зазначила Дугарь.
Вона пояснила, що їй важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається зі нею та двома іншими підозрюваними: лікарем Юлією Кузьменко та військовим Андрієм Антоненком. Окремо Дугарь попросила поставитись із розумінням до приватності їх листування.
Президент Зеленський заявив, що спілкується із нею під час пресконференції 20 травня і показав журналісту листування із нею.
Також президент зазначив, що глава МВС Арсен Аваков не може залишитися на своїй посаді, якщо суд присяжних виправдає цих трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета.
«Доказів стовідсоткових ще немає, винні вони чи ні», — заявив Зеленський і не виключив того, що до вбивства Павла Шеремета причетні працівники СБУ.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.