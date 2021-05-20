Шесть ключевых заявлений Владимира Зеленского на большой пресс-конференции. Упоминаются: президент Владимир Путин, бизнесмен Ринат Ахметов, глава МВД Арсен Аваков, мэр столицы Виталий Кличко

Будет очень легко «заморозить» конфликт на Донбассе: по сути — оборвать переговоры с Россией в Минске и отрезать оккупированные ею территории пограничной линией. «Никакой «зрады» в этом нет». Но это ход, на который Владимир Зеленский идти не хочет. Украинские переговорщики передали «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров: это сгруппированные по темам предложения о том, как необходимо трактовать Минские соглашения. Если же Украине не удастся договориться с Россией о том, чтобы выполнить Минские соглашения на своих условиях, тогда вопрос о том, «как закончить войну на Донбассе», Владимир Зеленский вынесет на общенациональный референдум.

Глава МВД Арсен Аваков не может остаться на своем посту, если суд присяжных оправдает подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: музыканта и сотрудника ССО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. «Доказательств стопроцентных еще нет, виновны они или нет». При этом сам Владимир Зеленский уверен в невиновности Яны Дугарь — и даже переписывается с ней. Он не исключает того, что к убийству Павла Шеремета причастны сотрудники СБУ.

Украину ждет закон о «деолигархизации»: крупные бизнесмены должны будут демонтировать рычаги влияния на медиа, чиновников и политические группы. На это им дадут время, государство «подскажет» им, как это сделать. Если они этого не сделают, то попадут в специальный реестр «олигархов» — любого, кто получит статус «олигарха», ждут санкции. В результате санкций они могут лишиться активов, а любая встреча «олигарха» с чиновником или политиком должна будет проходить публично.

Глава КГГА Виталий Кличко — часть президентской вертикали, вне зависимости от того, нравится ему это или нет. От Виталия Кличко он ждет результатов работы и того, что в его окружении не будет людей, которые воруют из бюджета. «Обновления окружения я не увидел. Поэтому мы видим такой результат». [С 11 мая Киевская городская прокуратура обыскивает офисы пяти коммунальных предприятий, а также дом Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР: его подозревают в том, что он занимается поборами с городской торговли].

Правительство сменило министра энергетики, глав НАК «Нафтогаз» и НАЭК «Энергоатом» для того, чтобы эти компании лучше наполняли бюджет. «Несмотря на корпоративную реформу, «Нафтогаз» обещал 11 миллиардов гривен убытков для бюджета. Их не будет». Прежнее руководство Министерства энергетики [видимо, имеется в виду Ольга Буславец] выводило в ремонт блоки АЭС во время отопительного сезона. Из-за этого коммунальные службы покупали не дешевую электроэнергию у «атомной» генерации, а дорогую — у тепловой генерации. Основными бенефициарами этого были большие финансово-промышленные группы — в первую очередь, холдинг ДТЭК Рината Ахметова, который контролирует 90 процентов добычи угля и 80 процентов тепловой генерации. Еще одна претензия к Ринату Ахметову заключается в том, что его добывающие компании платят низкую ренту за пользование недрами — хотя рыночная цена на железную руду за последний год выросла в два раза.

Владимиру Зеленскому еще рано говорить о том, будет ли он выдвигаться на второй срок. Это будет зависеть от того, успеет ли он выполнить свои обещания, а еще от того, что ему скажет семья. «Зависит от семьи. Она стоит для меня рядом с Украиной».