Ізраїль заявив про ракетний обстріл з боку Лівану. ЦАХАЛ завдав удару у відповідь

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про обстріл своєї території з боку Лівану.
«З Лівану по території Ізраїлю було випущено понад десять ракет, більшість з яких були перехоплені системою протиповітряної оборони, а решта впали на відкритих місцевостях в районі Хар-Дов», — заявило оборонне відомство Ізраїлю.
У наступному повідомленні Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завдає ударів у відповідь по позиціях, з яких були випущені ракети.
Організація Обʼєднаних Націй заявила, що занепокоєна загостренням ситуації на лівано-ізраїльському кордоні.
- 20 липня Армія оборони Ізраїлю повідомила про ракетний обстріл Західної Галілеї з боку південного Лівану.
- З території Лівану в цьому році Ізраїль обстрілювали під час травневої «ракетної війни». Як правило, ЦАХАЛ знищував місця пусків.
- 16 червня авіація Ізраїлю вдарила по військових комплексах палестинського угрупування ХАМАС у Газі та Хан-Юнісі, відповідаючи на запуск куль із запальними сумішами. 2 липня Ізраїль розбомбив збройовий цех ХАМАС, який виробляв кулі з вибухівкою.