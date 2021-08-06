Ізраїль заявив про ракетний обстріл з боку Лівану. ЦАХАЛ завдав удару у відповідь

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про обстріл своєї території з боку Лівану.

«З Лівану по території Ізраїлю було випущено понад десять ракет, більшість з яких були перехоплені системою протиповітряної оборони, а решта впали на відкритих місцевостях в районі Хар-Дов», — заявило оборонне відомство Ізраїлю.

У наступному повідомленні Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завдає ударів у відповідь по позиціях, з яких були випущені ракети.

Організація Обʼєднаних Націй заявила, що занепокоєна загостренням ситуації на лівано-ізраїльському кордоні.