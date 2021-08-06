Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана. ЦАХАЛ нанес ответный удар

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обстреле своей территории с территории Ливана.

«Из Ливана по территории Израиля выпустили более десяти ракет, большинство из которых перехватила система противовоздушной обороны, а остальные упали на открытых местностях в районе Хар-Дов», — заявило оборонное ведомство Израиля.

В следующем сообщении Армия обороны Израиля объявила, что наносит ответные удары по позициям, с которых выпустили ракеты.

Организация Объединенных Наций заявила, что обеспокоена эскалацией ситуации на ливано-израильской границе.