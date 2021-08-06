Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана. ЦАХАЛ нанес ответный удар

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обстреле своей территории с территории Ливана.
«Из Ливана по территории Израиля выпустили более десяти ракет, большинство из которых перехватила система противовоздушной обороны, а остальные упали на открытых местностях в районе Хар-Дов», — заявило оборонное ведомство Израиля.
В следующем сообщении Армия обороны Израиля объявила, что наносит ответные удары по позициям, с которых выпустили ракеты.
Организация Объединенных Наций заявила, что обеспокоена эскалацией ситуации на ливано-израильской границе.
- 20 июля Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле Западной Галилеи со стороны южного Ливана.
- С территории Ливана в этом году Израиль обстреливали во время майской «ракетной войны». В основном ЦАХАЛ уничтожал места пусков.
- 16 июня авиация Израиля ударила по военным комплексам ХАМАС в Газе и Хан-Юнисе, отвечая на запуск шаров с зажигательными смесями. 2 июля Израиль разбомбил оружейный цех ХАМАС, который производил шары со взрывчаткой.