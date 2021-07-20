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Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана

Автор:
Костя Андрейковец
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Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле Западной Галилеи со стороны южного Ливана.

Армия засекла два пуска ракет, после чего на севере страны включили сирены предупреждения. Система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила одну из ракет, а вторая упала на открытой местности. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Израильская артиллерия в ответ обстреляла места пуска ракет в районе Вади-Хамул (Ливан).

Израильские военные считают, что ракеты были выпущены палестинской группировкой, а не «Хезболлой», но уверены, что атака проводилась с ее молчаливого одобрения.

  • С территории Ливана в этом году Израиль обстреливался во время майской «ракетной войны». Как правило, ЦАХАЛ уничтожал места пусков.
  • 16 июня авиация Израиля ударила по военным комплексам ХАМАС в Газе и Хан-Юнисе, отвечая на запуск шаров с зажигательными смесями. 2 июля Израиль разбомбил оружейный цех ХАМАС, который производил шары со взрывчаткой.