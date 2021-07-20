Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле Западной Галилеи со стороны южного Ливана.
Армия засекла два пуска ракет, после чего на севере страны включили сирены предупреждения. Система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила одну из ракет, а вторая упала на открытой местности. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Израильская артиллерия в ответ обстреляла места пуска ракет в районе Вади-Хамул (Ливан).
Израильские военные считают, что ракеты были выпущены палестинской группировкой, а не «Хезболлой», но уверены, что атака проводилась с ее молчаливого одобрения.
- С территории Ливана в этом году Израиль обстреливался во время майской «ракетной войны». Как правило, ЦАХАЛ уничтожал места пусков.
- 16 июня авиация Израиля ударила по военным комплексам ХАМАС в Газе и Хан-Юнисе, отвечая на запуск шаров с зажигательными смесями. 2 июля Израиль разбомбил оружейный цех ХАМАС, который производил шары со взрывчаткой.