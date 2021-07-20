Ізраїль заявив про ракетний обстріл з боку Лівану

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ракетний обстріл Західної Галілеї з боку півдня Лівану.
Армія засікла два пуски ракет, після чого на півночі країни включили сирени попередження. Система протиповітряної оборони «Залізний купол» збила одну з ракет, а друга впала на відкритій місцевості. Повідомлень про жертв і руйнування не надходило.
Ізраїльська артилерія у відповідь обстріляла місця пуску ракет в районі Ваді-Хамул (Ліван).
Ізраїльські військові вважають, що ракети були випущені палестинським угрупуванням, а не «Хезболлою», але впевнені, що атака проводилася з її мовчазного схвалення.
- З території Лівану в цьому році Ізраїль обстрілювали під час травневої «ракетної війни». Як правило, ЦАХАЛ знищував місця пусків.
- 16 червня авіація Ізраїлю вдарила по військових комплексах ХАМАС у Газі і Хан-Юнісі, відповідаючи на запуск куль із запальними сумішами. 2 липня Ізраїль розбомбив збройовий цех ХАМАС, який виробляв кулі з вибухівкою.