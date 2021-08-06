У Чернівецькій області вітер повалив дерева, а також зірвав дах у Камʼянець-Подільській фортеці

У Чернівецькій області упродовж доби 5 серпня рятувальники допомагали мешканцям області подолати наслідки негоди, які спричинили раптовий дощ і посилення вітру: повалено дерева, пошкоджено дахи будинку та накриття Ласької вежі в Камʼянець-Подільській фортеці.

Про це 6 серпня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники кілька разів розпилювали дерева, повалені поривами вітру. Зокрема, у селі Оршівці рятувальники розпилили та прибрали дерево, що впало на проїжджу частину. Ускладнення руху вдалось уникнути. Також рятувальники розрізали та прибирали повалені дерева в селах П’ядиківці та Берегомет і в місті Сторожинець.

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У селі Веренчанка рятувальники розпилили та прибрали повалене гілля з покрівлі літньої кухні.

Окрім цього, директор Камʼянець-Подільського державного історичного музею Олександр Заремба розповів, що буревій зірвав накриття Ласької вежі: деревʼяні конструкції накриття віднесло на понад 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу. Працівники музею евакуювали експонати, щоб вони не намокли.

Зазначимо, що в Україні внаслідок негоди без електроенергії залишилися 440 населених пунктів у восьми областях. У Хмельницькій області світла немає у 205 містах і селах, у Київській — у 63, у Тернопільській — у 42, а в Чернівецькій — у 39. Вітер повалив 155 дерев, однак жертв чи постраждалих немає.