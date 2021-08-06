Негода залишила без світла 440 населених пунктів. Вітер повалив 155 дерев

В Україні унаслідок негоди без електроенергії залишилися 440 населених пунктів у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У Хмельницькій області світла немає у 205 містах та селах, в Київській — у 63, в Тернопільській — у 42, а у Чернівецькій — у 39.

Дещо менше проблем з електрикою виникло у Львівській області — без світла поки залишаються 36 міст та сіл, подібна ситуація і у Вінницькій області — там знеструмлено 29 населених пунктів, а в Житомирській області — 23.

Найменше лиха негода завдала Кіровоградській області — без світла там наразі перебувають тільки два населені пункти.

Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок. Також негода підтопила кілька будинків та підвалів і пошкодила чотири покрівлі.

Вітер повалив 155 дерев, втім жертв та постраждалих унаслідок негоди немає.