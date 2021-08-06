В Черновицкой области ветер повалил деревья, а также сорвал крышу в Каменец-Подольской крепости

В Черновицкой области в течение суток 5 августа спасатели помогали жителям области бороться с последствиями непогоды, вызванными внезапным дождем и усилением ветра: повалены деревья, повреждены крыши и кровлю Лаской башни в Каменец-Подольской крепости.
Об этом 6 августа сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Так, спасатели несколько раз распиливали деревья, поваленные порывами ветра. В частности, в селе Оршовцы спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на проезжую часть. Осложнения движения удалось избежать. Кроме этого, спасатели разрезали и убрали поваленные деревья в селах Пядиковцы и Берегомет, а также в городе Сторожинец.
А в селе Веренчанка спасатели распилили и убрали поваленное ветви с кровли летней кухни.
Кроме этого, директор Каменец-Подольского государственного исторического музея Александр Заремба рассказал, что ураган сорвал кровлю Лаской башни: деревянные конструкции отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса. Работники музея эвакуировали экспонаты, чтобы они не намокли.
Отметим, что в Украине из-за непогоды без электроэнергии остались 440 населенных пунктов в восьми областях. В Хмельницкой области света нет в 205 городах и селах, в Киевской — в 63, в Тернопольской — в 42, а в Черновицкой — в 39. Ветер повалил 155 деревьев, но жертв и пострадавших нет.
- В ночь на 2 августа во Львове начался сильный ураган, который сломал дерево в Стрыйском парке. Крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там. Пара не выжила.
- Это уже не первый случай падения деревьев. 17 июля в Киеве и области прошел сильный ураган, в результате которого в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.