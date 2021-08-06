З Токіо вислали білоруських тренерів, які причетні до інциденту з атлеткою Тимановською

Двох членів олімпійської збірної Білорусі позбавили акредитації через причетність до спроби вивезти на батьківщину білоруську легкоатлетку Христину Тимановську .

Йдеться про тренерів Артура Шимака та Юрія Мойсевича, повідомляє Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Вони вже покинули Олімпійське містечко, але МОК «надасть їм можливість висловитися».