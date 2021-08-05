Зеленський: Україна допоможе Греції гасити лісові пожежі та відправить туди 100 вогнеборців

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна надасть Греції допомогу у гасінні лісових пожеж. Туди відправлять 100 українських пожежників.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни», — зазначив Зеленський.

За його словами, уряд у п’ятницю ухвалить рішення про відправлення 100 пожежників із необхідним спорядженням до Греції.