Зеленский: Украина поможет Греции тушить лесные пожары и отправит туда 100 пожарных

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит Греции помощь в тушении лесных пожаров. Туда отправят 100 украинских пожарных.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны», — отметил Зеленский.
По его словам, правительство в пятницу примет решение об отправке 100 пожарных с необходимым снаряжением в Грецию.
- В Греции с минувшего вторника, 27 июля, бушуют лесные пожары. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попало несколько десятков человек, которые надышались дыма.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и Турции.