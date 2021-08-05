Міністр Кулеба зустрівся із державним секретарем США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Штатах зустрівся із державним секретарем США Тоні Блінкеном.

Відповідну трансляцію вів Держдеп США.

Кулеба та Блінкен вийшли на короткий брифінг перед зустріччю. Очільник Держдепу США запевнив у подальшій підтримці України.

«Дмитро і я тісно працювали разом останні шість місяців після мого вступу на посаду. Президент Байден з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Зеленським в кінці місяця», — сказав держсекретар.

Кулеба ж зазначив, що після зустрічі Зеленського та Байдена відносини між Україною та США перейдуть на новий рівень.