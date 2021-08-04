Кулеба та Єрмак зустрілися з радником президента США з нацбезпеки. Вони готують візит Зеленського

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Вони готують візит президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Про це пише пресслужба ОП.

«Співрозмовники обговорили підготовку візиту президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 30 серпня. Українська та американська сторони також обговорили розвиток ситуації на сході нашої держави й спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні українсько-російського конфлікту», — йдеться у повідомленні.

Також вони приділили увагу розширенню стратегічного партнерства між Україною та США.