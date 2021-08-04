Кулеба и Ермак встретились с советником президента США по нацбезопасности. Они готовят визит Зеленского

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Они готовят визит президента Владимира Зеленского в Белый дом.
Об этом пишет пресс-служба ОП.
«Собеседники обсудили подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта», — говорится в сообщении.
Также они уделили внимание расширению стратегического партнерства между Украиной и США.
- Белый дом назначил встречу Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа по 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
- После объявления даты визита, в Офисе президента назвали темы обсуждения с Байденом. Среди них — вопрос «Северного потока — 2».