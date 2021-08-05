«Це тимчасова історія». Зеленський запевнив, що Україна не залишить мешканців окупованої частини Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває про жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і не залишить їх у майбутньому, а окупація окремих районів Донбасу є тимчасовою.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Дом».

«Дуже важливо, щоб нас чули люди, щоб бачили, що ми про них знаємо, любимо, памʼятаємо — в хорошому сенсі, памʼятаємо в живому сенсі, і знаємо, що вони з нами нерозривною ниткою повʼязані, нерозривною українською ниточкою. Звісно ж, в будь-якому разі їх ніхто не залишить. Це неприємно, але це все тимчасова історія, 100 відсотків», — сказав глава держави.